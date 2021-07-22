Кубань ждут очередные погодные катаклизмы

Сегодня и в ближайшие сутки жителей ряда районов Кубани ждут дожди, смерчи и поднятие уровня рек, - говорится в прогнозе Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По краю прогнозируется переменная облачность, местами с сильным дождем и градом, порывы ветра при которых могут достигать 15-20 м/c. Вечером на участке Анапа-Геленджик местами пройдет сильный дождь, а температура воздуха днем составит 25-30, а ночью 21-26 градусов тепла, - передает портал Юга.ру.

Кратковременный дождь сегодня днем возможен и в Краснодаре, несмотря на это, температура воздуха в городе будет колебаться в пределах 29-31, а порывы ветра будут достигать 14 м/c.

Также сегодня и завтра, 22-23 июля, на участке от Анапы до Магри возможно формирование смерчей, а с 22 по 23 июля в Сочи объявлено штормовое предупреждение: ожидаются ливни с грозой, формирование смерчей, подъем уровня воды в реках, а в горной зоне возможен сход селевых потоков, - предупредили в ГУ МЧС России.