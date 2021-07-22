В МИД РФ сообщили, когда будет рассмотрен вопрос о возобновлении авиасообщения с Грузией

Возможность возобновления авиасообщения между Россией и Грузией может появиться после стабилизации ситуации с коронавирусом, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Введенный в июле 2019 года запрет российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии был вынужденной мерой, вызванной известной антироссийской провокацией", - напомнил он.

Руденко подчеркнул, что в России "убеждены, что эта мера временная". "Рассчитываем, что грузинские власти извлекли уроки из произошедшего, и после стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции, появится возможность вернуться к рассмотрению вопроса возобновления авиасообщения", - сообщил он.