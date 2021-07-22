Коронавирус не выявили в российской команде, прибывшей на Олимпиаду в Токио

Все спортсмены, прибывшие из России в Японию на Олимпиаду, здоровы, заверил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

"В команде все здоровы, медицинский центр в настоящий момент работает лишь над восстановительными процедурами, рецидивами старых травм, с которыми спортсмены приехали непосредственно сюда, на игры", - пояснил он.

Поздняков подчеркнул, что в российской команде случаев инфицирования COVID-19 нет.

"Мы очень много времени посвятили тому, чтобы провести кампанию вакцинации. Более половины спортсменов прошли вакцинацию, часть из них имела иммунитет после перенесенного заболевания, - рассказал глава Олимпийского комитета.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.