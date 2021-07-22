В Карачаево-Черкесию поступило более пяти тысяч доз "Спутника V"

Очередная партия противокоронавирусных вакцин "Спутник V" в количестве 5250 доз прибыла в Карачаево-Черкесию, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

"В настоящее время региональное министерство здравоохранения занимается распределением вакцин по медучреждениям республики", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что на предыдущей неделе в Карачаево-Черкесию поступили также "КовиВак" и "Спутник V". Всего с начала коронавирусной пандемии регион получил 93 тыс 532 дозы.

Подчеркивается, что в республике развернуто 13 пунктов вакцинации, а также организовано 25 мобильных бригад для вакцинации маломобильных граждан и организованных групп.

В настоящее время жителям региона доступны препараты "КовиВак", "Спутник V" и "ЭпиВакКорона".