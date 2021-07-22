Байдена уличили в "подыгрывании" России

Президент США Джо Байден столкнулся с резкой критикой со стороны представителей обеих партий после достижения договоренности с Германией по "Северному потоку-2", об этом пишет газета Politico.

В совместном заявлении Вашингтон и Берлин указали условия для работы "Северного потока-2". Так, в документе сказано, что в интересах Киева и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин берет на себя обязательства задействовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите удалось продлить, а также добиваться антироссийских санкций, если Москва будет использовать энергию в качестве оружия против стран Европы.

По данным издания, достигнутые договоренности вызывают возмущение как у демократов, так и у республиканцев в Конгрессе США.

"Мне это не нравится... Меня это не устраивает с точки зрения политики в отношении России, изменения климата", - оценил заявление сенатор-демократ Тим Кейн.

Еще один сенатор от Демократической партии, Джинн Шахин, по ее же словам, "скептически относится к тому, что (договоренности) будет не достаточно, когда ключевой игрок - Россия - откажется играть по правилам".

"Как только ("Северный поток-2") будет запущен, появятся факторы уязвимости ... Я всегда считал, что мы должны это остановить. Но сейчас мы находимся на той стадии, когда будет очень сложно предотвратить его использование", - указал сенатор-демократ Бен Кардин.

Республиканцы же обвинили Джо Байдена в "капитуляции" перед российским президентом Владимиром Путиным. Сенатор Тед Круз, один из инициаторов санкций по "Северному потоку-2", назвал новую сделку "знаковой геополитической ошибкой" и выразил опасения в связи с тем, "российские диктаторы через десятки лет будут получать миллиарды долларов каждый год от подарка Джо Байдена".