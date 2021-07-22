Водопад Большой Зейгалан в Северной Осетии закрыт из-за возможных селей

Власти Северной Осетии закрыли подходы к одному из самых высоких водопадов в Европе – в районе Большого Зейгалана из-за аномальной жары возникла угроза схода селевых потоков.

"Принято решение ограничить движение транспорта и доступ граждан от населенного пункта Джимара до Мидаграбинских водопадов до особого распоряжения из-за угрозы схода селевых масс ледника Зейгалан", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике, передает "Это Кавказ".

Угроза схода селей возникла из-за установившейся в горах региона аномально жаркой погодой, - отметили спасатели.

Напомним, водопад Большой Зейгалан высотой 648 м находится в Куртатинском ущелье Северной Осетии, он входит в комплекс Мидаграбинских водопадов.