В Нур-Султане заявили о загруженности ковидных коек

Нур-Султан находится на пике заболеваемости COVID-19, загруженность коек составляет 72%. Об этом заявил глава Управления общественного здравоохранения города Тимур Муратов.

"Столица находится на пике заболеваемости коронавирусом среди населения. На утро 22 июля в инфекционных стационарах 2 556 пациентов получают лечение. Из них с подтвержденной КВИ - 2 270 человек, с пневмонией - 286. Таким образом, загруженность составляет 72%. Коечная мощность стационаров на сегодня - 3 562 койки. Для борьбы с коронавирусом у нас задействовано 16 стационаров", - сказано в докладе Муратова.

Он также отметил, что рост заболеваемости привел к перепрофилированию городских больниц и приостановке работы дневного стационара, плановой госпитализации. Уточняется, что нагрузку по обращениям и госпитализации по различным профилям испытывают другие медучреждения.

"Мы вынуждены увеличивать койко-места, задействовать все имеющиеся ресурсы. В день регистрируется порядка 10-15 летальных случаев от коронавируса. За минувшие сутки госпитализированы 333 человека. Система здравоохранения, конечно, испытывает определенные ресурсные трудности, но работа по борьбе с COVID-19 не прекращается. Из развернутых инфекционных коек свободными остаются только 1 006, в том числе 62 реанимационные койки. Всего в отделении реанимации находится 230 пациентов, с КВИ – 203. Из них в крайней степени тяжести - 70 человек, на ИВЛ находится 47 пациентов", - говорится в докладе.

Подчеркивается, что в стационары поступают тяжелобольные граждане, которые занимаются самолечением.

В Управление общественного здравоохранения города предупредили, что несвоевременное обращение за помощью, лечение на дому напрямую приводит к переводу пациентов в реанимацию.