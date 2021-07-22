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МИД РФ: Москва готова при необходимости оказать помощь Узбекистану из-за Афганистана

МИД РФ: Москва готова при необходимости оказать помощь Узбекистану из-за Афганистана

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заверил, что Москва находится в постоянном контакте с Узбекистаном по ситуации в Афганистане, если из Ташкента поступит запрос, помощь будет оказана.

В интервью РИА Новости Руденко отметил, что Россию "не может не беспокоить обострение внутриафганского конфликта и его негативное влияние на соседние государства Центральной Азии". "Поэтому мы находимся в постоянном контакте с узбекистанскими коллегами. Узбекистан наш союзник и стратегический партнер, имеющий общую границу с Исламской Республикой Афганистан. Мы готовы оказать нашим друзьям дополнительную помощь в случае возникновения такой необходимости и при наличии соответствующего обращения узбекистанского руководства", - заявил замглавы МИД РФ.

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Вестник Кавказа

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