Новая школа для детей с нарушениями зрения начала разваливаться в Караганде

Школа для детей с нарушениями зрения, построенная всего четыре года назад в Караганде, начала разваливаться, ее работа приостановлена. О ЧП сообщает телеканал "Астана ТВ".

Перекрытия здания трескаются, защитный слой бетона разрушен, в некоторых местах уже видно арматуру. При этом строительство из бюджета было выделено 1,5 млрд тенге ($3,5 млн).

Фактически несчастья удалось избежать благодаря пандемии: пока дети учились онлайн, была проведена экспертиза, в ходе которой были полностью проверены стены, кровля и полы. В итоге суд приостановил работу школы-интерната, запретив кому-либо заходить в опасное здание.

"В опасном состоянии находится кровля здания ведущего блока. Там находится спортзал, классы, спальный корпус. По зданию выявлена большая трещина. Оно несколько покосилось, дало крен, что и представляет угрозу для жизни и здоровью детей и всего персонала", - пояснила главный специалист областного управления образования Людмила Гавриленко.

Гарантийный срок уже кончился, однако недобросовестных строителей все равно привлекут к финансовой ответственности, заверили в ведомстве.

Пока руководство школы в срочном порядке отыскивает новое здание для 100 учеников и 113 педагогов, в прежние классы дети смогут вернуться только после капитального ремонта.