В Москве стартовала ревакцинация от коронавируса

Во всех прививочных пунктах Москвы сегодня началась ревакцинация от COVID-19, - сообщила заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы уже начали повторную вакцинацию в домах престарелых, а с сегодняшнего дня, 22 июля, сделать повторную прививку "Спутником Лайт" или "Спутником V" можно будет во всех действующих городских центрах вакцинации - в 119 поликлиниках, 45 павильонах "Здоровая Москва", центрах госуслуг "Мои Документы" и других популярных общественных местах", - рассказала заммэра, передает "Интерфакс".

Минздрав РФ рекомендует проходить ревакцинацию в разгар эпидемии через шесть месяцев после предыдущей прививки, а в случае улучшения эпидемиологической ситуации - через год, - напомнила Ракова.