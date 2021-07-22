Казахстан наладит производство автоматов Калашникова

Завод "Тыныс" в Акмолинской области начнет производить автоматы Калашникова в этом году. Соответствующий договор подписан в ходе МАКС-2021, сообщает пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

"Современное стрелковое оружие будет производиться на заводе АО "Тыныс". В рамках МАКС-2021 подписан договор об организации лицензионного сборочного производства автоматов Калашникова на территории Республики Казахстан. Оператором проекта выступает компания АО "НК "Казахстан инжиниринг", - сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что сотрудничество в отрасли производства стрелкового оружия типа АК-12 и АК-15 стартует уже в августе.

Помимо этого, в ходе МАКС-2021 подписано соглашение между казахстанским заводом имени Кирова, российским заводом "Прима" и АО "405 Авиаремонтный завод" (Алматы) по локализации изготовления радиосвязного оборудования авиатехники в Казахстане.