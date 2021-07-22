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"Черные старатели" обезврежены в Самаркандской области

&quot;Черные старатели&quot; обезврежены в Самаркандской области

В Самаркандской области задержана преступная группа, участники которой подозреваются в незаконной добыче золота. Такое сообщение распространила пресс-служба МВД Узбекистана.

"В ходе оперативных мероприятий были задержаны шесть местных жителей, которые незаконно добывали золотоносную руду", - цитирует его Sputnik Узбекистан.

Преступные действия они совершали на открытом карьере рудника, в данный момент не разрабатываемого.

В результате обыска были найдены и изъяты 5 т золотоносной руды, профессиональные и кустарные инструменты для добычи.

Идет следствие.

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Вестник Кавказа

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