"Черные старатели" обезврежены в Самаркандской области

В Самаркандской области задержана преступная группа, участники которой подозреваются в незаконной добыче золота. Такое сообщение распространила пресс-служба МВД Узбекистана.

"В ходе оперативных мероприятий были задержаны шесть местных жителей, которые незаконно добывали золотоносную руду", - цитирует его Sputnik Узбекистан.

Преступные действия они совершали на открытом карьере рудника, в данный момент не разрабатываемого.

В результате обыска были найдены и изъяты 5 т золотоносной руды, профессиональные и кустарные инструменты для добычи.

Идет следствие.