Крымская Керчь остается без градоначальника

В Крыму новая отставка: свой пост покидает глава администрации Керчи Сергей Бороздин, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Сегодня утром состоялся разговор с главой администрации города Керчи Сергеем Бороздиным. По его итогам он написал заявление об увольнении по собственному желанию", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Бороздин возглавил город на востоке Крыма четыре года назад, в мае 2017 года. Сейчас в Керчи находится председатель совета министров Крыма Юрий Гоцанюк, который занимается кадровым вопросом.

"Будет определен исполняющий обязанности главы администрации. В ближайшее время будут приняты решения о назначении нового главы администрации города", - добавил Аксенов.