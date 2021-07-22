Врач рассказал, как побороть влияние COVID-19 на нервы и мозг

Во Всемирный день мозга, который ежегодно отмечается 22 июля, невролог Эркин Шамсиев рассказал РИА Новости, что коронавирусная инфекция может запустить в организме процесс преждевременного старения, но есть способ это предотвратить.

Специалист отметил, что коронавирус может вызвать не только тромбоз легких, но и запустить такие нежелательные процессы, как, например, преждевременное старение. "Это связано как с нервным истощением на фоне стресса из-за болезни - зараженный человек морально выгорает, у него появляются фобии, страхи, - так и с естественным влиянием вируса на организм", - пояснил Шамсиев.

Проблемы с легкими нарушают процесс доставки кислорода к мозгу, что приводит к нарушению его функции. "Пациенты, которые попадают в ковидные центры, часто жалуются на головную боль, головокружение, кашель, одышку, потерю обоняния. Почему теряется обоняние? За обоняние у нас отвечает обонятельный нерв, первый черепно-мозговой нерв, ядра которого находятся в головном мозге", - объяснил медик.

Чтобы помочь организму справиться со стрессом, нужно улучшать качество жизни, это укрепит ослабленный иммунитет.

"Необходимо заниматься плаванием, спортом, фитнесом, правильно питаться, избавляться от лишнего веса, бывать больше на свежем воздухе, отказаться от сигарет и алкоголя; если человек страдает авитаминозом, больше есть овощей и фруктов", - посоветовал Шамсиев.