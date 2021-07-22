Россияне предпочли зарплате удаленку - соцопрос

Для россиян возможность работать удаленно важнее уровня зарплаты, - показал опрос, проведенный центром "Зарплата.ру".

Так, 44% опрошенных сообщили о желании работать удаленно либо бывать в офисе пару дней в неделю, тогда как высокую зарплату как критерий выбора работы указали лишь 42% респондентов, - передает ТАСС.

Для 40% важна стабильность компании, перспектива карьерного роста имеет значение для 31% респондентов.

"В период пандемии, когда вопросы здоровья стали особенно актуальны, у россиян изменились критерии выбора работодателя. Ранее самым важным фактором являлся высокий уровень дохода. Сегодня же на первый план вышла возможность взаимодействовать с минимальным количеством людей и работать удаленно либо в гибридном формате", - рассказали в сервисе.

Каждый четвертый опрошенный россиянин (26%) хочет работать под руководством лояльного начальства в дружелюбном коллективе, каждый пятый придает значение месторасположению работы - ее удаленности от дома и транспортной доступности.

Возможность работать удаленно является важнейшим фактором при поиске работы для большинства респондентов старше 34 лет, а вот среди опрошенных до 25 лет главным критерием остается высокая зарплата, - отметили эксперты.