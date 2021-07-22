В столичном регионе установится "скандинавская" погода

В столичном регионе сегодня будет солнечно, свежо и без осадков, - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится гребнем антициклона с запада, благодаря чему день выдастся солнечным, сухим, но северные ветры принесут к нам очередную порцию более прохладного воздуха, с температурным фоном на 2 градуса ниже положенной климатической нормы июля. Переменная облачность, осадки исключены, температура воздуха плюс 21-23 в Москве, в Подмосковье - плюс 19-24", - рассказал Тишковец, передает РИА Новости.

Ветер будет дуть северо-западный, его скорость составит 3-8 м/с, а атмосферное давление составит 745 мм рт ст.

Синоптик назвал такую погоду "скандинавской" - когда солнечно, без осадков, относительно свежо, но очень комфортно.