Железноводск примет фестиваль "Прививайтесь! Железно!"

Жители и гости Железноводска смогут стать участниками фестиваля "Прививайтесь! Железно!", в рамках которого можно будет сделать прививку в мобильной лаборатории во время прогулок в Курортном парке на берегу курортного озера "30’Ка" и получить скидку в 50% на все услуги курортного озера – от посещения кафе и ресторанов, до проката катамаранов и лодок.

По словам главы города Евгения Моисеева, мероприятие направлено на привлечение внимания к необходимости вакцинации тех, кто придет прогуляться в Курортный парк по культурно-спортивному прогулочному антиковидному маршруту и еще является не привитым.

"Мы хотим заинтересовать удобными условиями для вакцинации прямо на берегу "30’Ки", а также скидками и возможностью выиграть ценные призы в лотерею", - сказал он.