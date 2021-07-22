Аэропорт Балхаша подарили государству

Корпорация "Казахмыс" подарила аэропорт Балхаша в коммунальную собственность местного акимата, - сообщила пресс-служба акимата Карагандинской области.

Согласно договору дарения, государству отошли здание аэровокзала, рулежная дорожка и перрон. Также корпорация представила проектно-сметную документацию по реконструкции аэропорта с заключением экспертизы, касающийся здания аэропорта, перрона и рулежной дорожки, а также строительства помещения для службы специального транспорта, - передает Sputnik Казахстан.

Планируется, что в будущем 2022 году средства на капремонт воздушной гавани будут выделены из республиканского бюджета, а после полного перезапуска в Балхаш смогут прилетать большие самолеты 1-го и 2-го классов (Boeing, Airbus и другие), также у них будет возможность совершать рейсы круглый год и в любое время суток.

Напомним, Балхашский аэропорт заработал в 1933 году, самолеты из него летали в Алматы, Караганду, Омск и Новосибирск. Позже аэропорт отправлял десятки рейсов во многие города СССР.