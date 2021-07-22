Байден смирился с невозможностью остановки строительства "Северного потока - 2"

После заключения соглашения по "Северному потоку – 2", заключенному между Берлином и Вашингтоном накануне, президент США Джо Байден заявил, что остановить завершение строительства газопровода невозможно, - цитирует его пресс-пул Белого дома.

"По поводу "Северного потока - 2" Байден сказал, что трубопровод "завершен на 99% ", и ничто его не остановит. Он также заявил, что есть "обязательство" от Германии отреагировать на действия России, если это будет необходимо", — говорится в сообщении пресс-пула, передает РИА Новости.

Напомним, накануне стало известно, что Германия и США заключили соглашение по "Северному потоку - 2", и Германия обязалась добиваться санкций ЕС против Москвы, если Россия будет использовать экспорт энергоресурсов как оружие против европейских государств, - сообщила замгоссекретаря США Виктория Нуланд.