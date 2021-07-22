Таджикистан проверил боеготовность армии

Минувшей ночью в Таджикистане в рамках учений по проверке боевой готовности "Граница - 2021" были подняты по учебной тревоге все подразделения вооруженных сил и силовые структуры страны.

Сигнал учебной тревоги поступил в 2:00 (мск) по приказу Верховного главнокомандующего вооруженными силами, президента Таджикистана Эмомали Рахмона. В военных учениях задействованы более 230 тыс человек, - заявил министр обороны республики Шерали Мирзо в своем докладе президенту, который утром в четверг посетил Центр управления вооруженными силами, - передает "Интерфакс".

Мирзо доложил Рахмону: по тревоге подняты и приведены в полную боевую готовность все подразделения вооруженных сил - более 130 тыс офицеров и солдат запаса, и силовых структур страны численностью 100 тыс человек личного состава.

"В ходе учений в назначенные места передислоцировано 1023 единицы бронетехники, 3167 единиц специальной автомобильной техники, 447 единиц артиллерийских установок, пушек и минометов, 254 единиц средств противовоздушной обороны, 45 единиц самолетов и боевых вертолетов", - следует из сообщения министра.

Согласно плану работы Минобороны республики, на 2021 год запланировано проведение учений на территории области, городов и районов с привлечением военнослужащих, а также граждан, находящихся в запасе, их целью является проверка боевой готовности, мобилизации и территориальной обороны, совершенствование опыта личного состава участников, согласованность действий военных структур региона в случае возникновения потенциальных угроз, - говорится в сообщении пресс-службы председателя Согдийской области Таджикистана, главы территориальной зоны обороны Раджаббоя Ахмадзода.