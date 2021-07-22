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"Роскосмос" помогает искать "черных лесорубов"

&quot;Роскосмос&quot; помогает искать &quot;черных лесорубов&quot;

Данные со спутников дистанционного зондирования Земли помогают находить в регионах России "черных лесорубов", - сообщила гендиректор компании "ТЕРРА ТЕХ" (дочернее предприятие АО "Российские космические системы" госкорпорации "Роскосмос") Милана Элердова.

"Нейросети получили активное развитие. Мы обучаем нейросети находить изменения в лесу, дальше работаем с регионами. Они сравнивают эти изменения с разрешенными декларациями для вырубки леса и принимают решение, отправляют инспекторов, которые могут по аналитике и оповещениям, которые дает им космос, находить "черных лесорубов", - отметила Элердова, передает ТАСС.

Направление работы очень перспективно с точки зрения экономики для регионов, - добавила гендиректор компании "ТЕРРА ТЕХ".

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