Байден: пандемия косит непривитых американцев

Бушующая в США пандемия коронавируса переключилась на тех, кто не сделал прививку, - заявил президент страны Джо Байден.

"Все просто: у нас пандемия среди тех, кто не вакцинирован, вот так просто", - сказал Байден в ходе общения с гражданами, организованного CNN, передает РИА Новости.

Утверждение простое и базовое: "Если ты вакцинирован, ты не будешь госпитализирован, не умрешь", - пояснил президент, отметив, что среди 10 000 недавно умерших от коронавируса 9 950 не были вакцинированы.

В скором времени США планируют начать вакцинацию детей: "Я не говорю ученым, что делать", - сказал Байден, добавив, что решение о вакцинации для детей будет принято тогда, когда для этого будет достаточно оснований.