На Олимпиаде в Токио выявили еще 12 инфицированных

Тест на коронавирус с положительным результатом за последние сутки сдали по меньшей мере 12 человек, задействованных в проведении летних Олимпийских игр в Токио, - говорится в отчете, опубликованном сегодня на сайте оргкомитета "Токио-2020".

Двое из зараженных являются иностранными спортсменами, которые проживают на территории Олимпийской деревни, коронавирус также обнаружен у пяти японских подрядчиков и четырех иностранцев, связанных с проведением Игр, - передает ТАСС.

Напомним, Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они проходят с 23 июля по 8 августа без иностранных болельщиков и местных зрителей.