"Нафтогаз" засомневался в продолжении транзита российского газа

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко в интервью Reuters выразил сомнение в продолжении транзита российского газа через территорию Украины после 2024 года, когда завершится срок действия нынешнего соглашения.

Москва якобы использует энергоресурсы в качестве "геополитического оружия", и для решения вопросов безопасности Украине требуется вступление в НАТО, - отметил украинский чиновник, передает РИА Новости.

Напомним, накануне Берлин и Вашингтон заключили соглашение по "Северному потоку - 2". Германия обязалась добиваться санкций ЕС против Москвы, если Россия будет использовать экспорт энергоресурсов как оружие против европейских государств, - сообщила замгоссекретаря США Виктория Нуланд.