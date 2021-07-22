В Москве тушили квартиру на шестнадцатом этаже

Минувшей ночью на улице Шолохова в Москве вспыхнула квартира на 16-м этаже многоэтажки, после чего пожар распространился на шесть балконов, - сообщает сайт ГУ МЧС по столице.

"Двадцать второго июля 2021 года в 01 час 48 минут... поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Шолохова, дом 14, где происходило возгорание в квартире на 16-м этаже и шести балконов на 15-м, 16-м и 17-м этажах 17-этажного жилого дома", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров. Открытое горение ликвидировали в 2:34, однако не обошлось без пострадавших: ими стали два человека, - добавляется в сообщении.