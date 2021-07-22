Казахстан установил новы антирекорд по числу инфицированных

За прошедшие сутки в Казахстане было выявлено 5 708 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, что стало рекордным показателем с начала пандемии.

Так, в Нур-Султане было выявлено 1 369 инфицированных, в Алматы - почти 993 случая коронавируса, в Карагандинской области – 698, - передает Sputnik Казахстан.

Шымкент отметился 418 новыми заразившимися, более ста инфицированных в Атырауской - 386, Мангистауской - 207, Павлодарской – 197, Актюбинской – 192, в Акмолинской - 186, Алматинской - 178, Западно-Казахстанской - 170, Костанайской - 149, Кызылординской - 139, Туркестанской – 123, Восточно-Казахстанской – 107 инфицированных.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 16 июля, когда было выявлено 5 648 случаев COVID. Всего с начала пандемии в Казахстане выявлено 509 998 случаев коронавируса.