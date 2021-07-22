Транспорт на Курортное озеро Кисловодска будет ходить чаще

В Железноводске теперь будет больше маршруток, которые ездят к Курортному озеру. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

Горожане обратились к главе города Евгению Моисееву с просьбой добавить на маршрут дополнительный транспорт, чтобы можно было добраться к Курортному озеру. Просьбы жителей города были услышаны и власти не только нарастили количество транспорта, но и продлили время работы маршрута до 23:00, передает "АиФ-Ставрополье".

"Маршрут №30 пользуется большой популярностью у жителей Железноводска, - каждый день вижу, как тысячи отдыхающих горожан и туристов ездят на общественном транспорте. Потребность в дополнительных автобусах возросла", - констатировал мэр.