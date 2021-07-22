Археологи нашли в Крыму останки погребения сарматской культуры

В ходе раскопок на античном некрополе Кыз-Аул на востоке Крыма российские археологи обнаружили захоронение первых веков нашей эры, погребенные в котором имели деформированные черепа. Об этом сообщили в фонде "Археология".

"В захоронении находились сразу пять скелетов, расположенных друг над другом. На верхнем уровне - костяк женщины, на груди которой лежали останки ребенка, а уже под ней - еще три костяка. У всех захороненных были деформированные при жизни кости черепа, так называемые "вытянутые черепа" - традиционные для носителей сарматской культуры", - отметили археологи.

Почему в одной могиле оказались погребены сразу пять человек, пока не ясно - исследованием останков занимается Институт археологии Крыма Российской академии наук.

Также в могиле нашли глиняную миску, железный нож, который был на поясе одного из погребенных, и медную монету, по которой после очистки можно определить дату захоронения, передает "Интерфакс".