Госдеп США оценил судебную систему Грузии

В Грузии медленная, неэффективная и менее прозрачная судебная система. Об этом говорится в отчете, опубликованном Госдепартаментом США.

В нем также отмечается, что это обстоятельство влияет на доверие инвесторов к Грузии.

"В Грузии независимость и беспристрастность суда остается проблемным вопросом. Подозрения в связи с процессами назначения судей влияют на доверие инвесторов к судебной системе. Многие инвесторы считают, что судебная система Грузии медленная, неэффективная и менее прозрачная, у которой также не хватает компетенции", - сказано в отчете.

В то же время в Госдепе обращают внимание на то, что Грузия все еще сохраняет лидирующие позиции в регионе по уровню ведения бизнеса, передает "Грузия Online".