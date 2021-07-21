"Нефтчи" уступил "Олимпиакосу" в первом матче квалификации Лиги чемпионов

В греческом Пирее только что закончился первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Олимпиакосом" и азербайджанским "Нефтчи". Победу со счетом 1:0 одержали хозяева поля.

Единственный мяч на 29-й минуте забил полузащитник греческой команды Мади Камара.

Отметим, что в матче было показано две красные карточки. На 43-й минуте с поля был удален автор гола Мади Камара, а на 63-й минуте арбитр встречи показал красную карточку защитнику "Нефтчи" Мерту Челику.

Напомним, ответная встреча состоится в Баку 28 июля.