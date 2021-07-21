Грузия нарастила доходы от экспорта персиков

С 1 мая Грузия продала более 15 тыс тонн персиков и нектаринов на общую сумму $13,3 млн, пишет Sputnik Грузия.

Как сообщает Минсельхоз страны, в этом году с начала сезона вывезли на 6 тыс тонн фруктов больше - рост составил 67%. Стоимость экспорта этим летом выросла на 65% - на $5,3 млн.

Основная часть экспорта персиков и нектаринов приходится на Россию - 9,4 тыс тонн и Армению - 4,7 тыс тонн. Также фрукты отправляются в Азербайджан, Украину, Молдавию, Беларусь, Казахстан.