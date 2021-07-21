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Какие проблемы со здоровьем возникают посте трех ночей плохого сна

Какие проблемы со здоровьем возникают посте трех ночей плохого сна

Исследование экспертов из Школы исследований старения Университета Южной Флориды показало, что всего три бессонные ночи подряд увеличивают риск значительных проблем с психологическим и физическим здоровьем.

Ученые изучили данные из дневников сна двух тысяч взрослых американцев. Особое внимание уделялось тем, кто регулярно спал меньше шести часов - это необходимый минимум.

Оказалось, что негативные симптомы начинают проявляться после первой же ночи плохого сна, пик последствий недосыпа наступает через три ночи. Недостаток сна ведет к следующим физическим симптомам: боли, проблемы с дыханием и желудочно-кишечным трактом.

Психическое здоровье тоже страдает: накапливается раздражительность, агрессия, случаются приступы одиночества.

"Многие из нас думают, что мы можем "оплатить долг" за сон в выходные и быть более продуктивными в будние дни, однако результаты исследования показывают, что потеря сна всего на одну ночь может значительно ухудшить ваше ежедневное функционирование", - предупредила ведущий автор исследования Суми Ли.

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Вестник Кавказа

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