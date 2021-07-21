Какие проблемы со здоровьем возникают посте трех ночей плохого сна

Исследование экспертов из Школы исследований старения Университета Южной Флориды показало, что всего три бессонные ночи подряд увеличивают риск значительных проблем с психологическим и физическим здоровьем.

Ученые изучили данные из дневников сна двух тысяч взрослых американцев. Особое внимание уделялось тем, кто регулярно спал меньше шести часов - это необходимый минимум.

Оказалось, что негативные симптомы начинают проявляться после первой же ночи плохого сна, пик последствий недосыпа наступает через три ночи. Недостаток сна ведет к следующим физическим симптомам: боли, проблемы с дыханием и желудочно-кишечным трактом.

Психическое здоровье тоже страдает: накапливается раздражительность, агрессия, случаются приступы одиночества.

"Многие из нас думают, что мы можем "оплатить долг" за сон в выходные и быть более продуктивными в будние дни, однако результаты исследования показывают, что потеря сна всего на одну ночь может значительно ухудшить ваше ежедневное функционирование", - предупредила ведущий автор исследования Суми Ли.