В Краснодаре к 1 сентября откроют четыре новые школы

В Краснодаре к началу нового учебного года планируется достроить четыре школы, работы проинспектировала вице-губернатор края Анна Минькова.

"1 сентября в крае детей примут восемь новых школ. Четыре из них планируем открыть в Краснодаре. Это корпуса по 400 мест в школах №46 и №87 и школы по 1100 мест на улице Изобильной и в поселке Березовом. В целом у нас одномоментно в регионе возводятся 22 объекта, мы нарастили темпы строительства", – сообщила Минькова.

Она оценила готовность объектов и призвала делать школы яркими и современными.

"Прошу в дальнейшем при формировании проектов школ использовать такой подход, как здесь: должно быть ярко, стильно, красиво, чтобы детям нравилось. Нужно уходить от серости", – отметила вице-губернатор.

В День знаний двери откроют общеобразовательная школа на 1100 мест по ул. Изобильной - она готова на 93%, школа на 1100 мест в ЖК "Сосновый бор", корпус для начальных классов на 400 мест к СОШ №46 в микрорайоне Гидростроителей, а также новый корпус в школе №87.