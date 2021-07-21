Ставропольская библиотека приглашает на выставку о Маяковском и Родченко

Ставропольская краевая библиотека для молодежи им. В. И. Слядневой подготовила книжно-иллюстрированную выставку "Маяковский – Родченко. Революция в искусстве", приуроченную к 130-летию со дня рождения поэта Владимира Маяковского.

"Она посвящена творчеству двух знаковых деятелей искусства начала XX века в СССР – поэту Владимиру Маяковскому и художнику Александру Родченко, которому 130 лет со дня рождения исполнится в декабре этого года"2, - говорится в пресс-релизе.

На экспозиции представлена литература, освещающая путь знаменитого тандема, а также рекламные плакаты знаменитых "реклам-конструкторов".