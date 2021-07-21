Боец из США хочет сразиться с Федором Емельяненко в России

Американский боец смешанных единоборств Джош Барнетт изъявил желание встретиться в октагоне с Федором Емельяненко.

"Мое имя должно быть на вершине списка потенциальных противников. Это очевидно. Есть и другие хорошие претенденты, но я против Федора — это ни с чем не сравнить", — приводит слова Барнетта MMA Fighting.

Боец также заявил, что ему нравится идея проведения поединка в России. По мнению Барнетта, он и Емельяненко являются самыми популярными бойцами-тяжеловесами в стране. "Если это действительно будет его последний бой, то уж лучше подраться с тем, кому не плевать на Федора. Я не хочу, чтобы в этом поединке был какой-то негатив по отношению к нему", — добавил спортсмен.