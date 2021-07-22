Сколько денег получают олимпийские медалисты

Призеры Олимпиад становятся национальной гордостью и получают признание за свои победы, а сколько призовых денег они забирают домой, задается вопросом Fansided. Многие спортсмены живут с мечтой подняться на олимпийский подиум, став лучшим в каком-нибудь виде спорта. Представлять свою страну на самой большой спортивной арене каждые четыре года - одна из наивысших наград, а возможность доказать, что ты один из лучших в мире, получив медаль, - это серьезное достижение в карьере.

При этом обучение и образ жизни будущего олимпийского чемпиона, не из дешевых. Создается впечатление, что спортсмены, особенно те, которые побеждают и становятся олимпийскими призерами, должны получить хорошую денежную компенсацию. Однако размер гонорара зависит от того, какое государство представляет олимпийский призер. Сами организаторы Олимпийских игр ничего не платят спортсменам, в отличие от стран, которые они представляют.

Призовые для олимпийских медалистов во всех странах разные. Согласно диаграмме Money Under 30, на зимних Олимпийских играх 2018 года золотые призеры из США заработали по $37500, серебряные призеры - $22500 долларов, а бронзовые - $15 тыс.

Однако есть страны, которые гораздо больше платят своим олимпийским медалистам. Сингапур, безусловно, самый щедрый: государство дает миллион долларов золотому медалисту, полмиллиона за серебро и четверть миллиона за бронзу. Индонезия предлагает $746 тыс. за золотую медаль, Казахстан - $250 тыс., а Азербайджан - $248 тыс. Внизу списка из 12 стран, участвовавших в Олимпийских играх 2018 года, Канада, предлагающая самые низкие вознаграждения: $15 тыс. за золото, $11 тыс. за серебро и $8 тыс. за бронзу.

При этом есть страны, подобные Соединенному Королевству, которые предлагают всем олимпийцам стипендии. Но на самом деле ситуация такова, что большинство олимпийских спортсменов, особенно тех, кто занимает ведущие позиции в своем спорте, зарабатывают большую часть своих денег за счет контрактов. Между тем, спортсменам более низкого уровня часто приходится много работать, чтобы сводить концы с концами, а некоторым даже приходится работать неполный рабочий день.

Однако для многих честь и слава, которые приносит представление их страны, по-прежнему достаточны, чтобы подпитывать рвение на Олимпийских играх, даже если за победу они получают немного.