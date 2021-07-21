Президент Украины подписал закон о коренных народах

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О коренных народах Украины", определяющий таковыми крымских татар, караимов и крымчаков, говорится в сообщении офиса главы государства.

Отмечается, что в законе отдельно идет речь о крымских татарах, караимах и крымчаках.

В документе говорится, что коренные народы имеют право на самоопределение, могут устанавливать свой политический статус в рамках конституции и законов Украины, свободно осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие.

Подчеркивается, что коренные народы Украины могут открывать свои учебные заведения, обучаться на родном языке и создавать свои СМИ. Также в документе уточняется, что государство гарантирует защиту коренных народов от актов геноцида или любых других актов коллективного принуждения или насилия.

Стоит добавить, что закон вступает в силу со дня его опубликования.