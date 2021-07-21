Северный Кипр ликвидирует военную зону в закрытом районе

Москва привержена строгому выполнению резолюций Совбеза ООН, предусматривающих создание на Кипре двузональной двухобщинной федерации путем прямых переговоров греко-кипрской и турко-кипрской общин. В России призывают воздерживаться от любых шагов, чреватых дестабилизацией обстановки и создающих дополнительные препятствия на пути поиска решения кипрской проблемы в известных международно-правовых рамках.

Об этом глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров заявил позвонившему ему во вторник министру иностранных дел Республики Кипр Никосу Христодулидису, который выразил озабоченность в связи с осложнением ситуации вокруг закрытого района Вароша города Фамагусты и его последствиями для перспектив кипрского урегулирования.

План частичного открытия заброшенного курортного города в буферной зоне Кипра, находящейся под управлением Турецкой республики Северного Кипра, грозит дальнейшим обострением напряженности в кипрских общинах, отмечает Al-Monitor. Заявив, что у Турции ”нет 50 лет, которые она могла бы потратить” на решение кипрской проблемы, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в сопровождении президента Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсина Татара во вторник в Никосии сказал, что поддерживает решение о создании двух государств на разделенном острове после многих лет зашедших в тупик усилий ООН по воссоединению острова в рамках федерации.

”Новый переговорный процесс может осуществляться только между двумя странами, - сказал Эрдоган на совместной пресс-конференции во вторник. - Мы правы, и мы будем отстаивать свою позицию до конца”. Затем два лидера объявили о планах по открытию заброшенного курорта в восточной буферной зоне Кипра под управлением ТРСК. Город-призрак, Вароша по-гречески и Марас по-турецки, когда-то был главным туристическим направлением острова, но был отгорожен и заброшен после военного вмешательства 1974 года, которое привело к разделению Кипра по этническому признаку.

Впервые Вароша была частично открыта для посетителей в октябре по просьбе киприотов-греков, владеющих недвижимостью в городе, а также на фоне осуждения со стороны администрации Республики Кипр и других международных органов. Согласно заявлениям лидеров Турции и ТРСК, 3,5% курортной зоны теперь будет вновь открыто и демилитаризовано, а Эрдоган и Татар предложат киприотам-грекам вернуть свою собственность через апелляционный процесс в Комиссии по недвижимому имуществу ТРСК.

”Как выразился господин Татар, это вторая фаза процесса, - сказал Al-Monitor Эрол Каймак, профессор политологии и международных отношений из Восточно-Средиземноморского университета на Северном Кипре. - Первый этап заключался в том, чтобы позволить гражданским лицам посещать военную зону, и теперь идут разговоры о том, чтобы часть города передать гражданским властям. Судя по всему, это пробный шар и последующие шаги будут зависеть от реакции, которую турецкая сторона получит на свои действия”.

Когда в октябре Вароша была частично вновь открыта, Совет Безопасности ООН выступил с заявлением, в котором подтвердил, что его предыдущие резолюции в этом районе вместе с ограничениями на переселение туда продолжают действовать. Во вторник Совет Безопасности не отреагировал на новые обстоятельства, хотя глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель осудил решение, подчеркнув ”необходимость избегать односторонних действий в нарушение международного права и новых провокаций”.

Зенонас Циаррас, исследователь из PRIO Cyprus Center и соучредитель Geopolitical Cyprus, сказал, что частичное открытие Вароши не стало неожиданностью и обсуждалось уже много лет. По его словам, этот шаг подтверждает позицию Турции по кипрскому вопросу после провала переговоров в Кран-Монтане в 2017 году и предоставляет Анкаре новый козырь на будущих переговорах, а также укрепляет статус ТРСК как суверенной территории. ”Эти новые события зафиксировали переход Турции к модели решения в рамках создания двух государств и углубили и без того большой разрыв между двумя сторонами, - сказал Циаррас Al-Monitor. - Найти точки соприкосновения стало намного труднее”.

В последние месяцы Эрдоган неоднократно подтверждал свою приверженность решению о сосуществовании двух государств, которое также поддерживается Татаром. В ходе своего визита он принял участие в церемониях закладки фундамента строительных проектов по развитию военной и транспортной инфраструктуры в ТРСК. В понедельник Эрдоган также объявил, что турецкие компании помогут построить президентский дворец и новый парламентский комплекс в Никосии, что укрепит связи Анкары с Северным Кипром.

Во время своего визита Эрдоган неоднократно подчеркнул ”неискренность” усилий правительства Республики Кипр по достижению договоренностей с администрацией ТРСК на переговорах под руководством ООН о федерации, добавляя, что киприотам-грекам комфортно в рамках нынешнего статус-кво. ”Мы видим, что все еще есть те, кто вспоминает о массовых убийствах до 1974 года. Их позиция нечестна”, - сказал Эрдоган во вторник, имея в виду администрацию Республики Кипр.

Андромачи Софоклеус, политический аналитик и консультант из Никосии, отметила, что все президенты Республики Кипр с 1977 года были избраны на основании мандата на создание двухобщинной федерации. По словам Софоклеус, поскольку в последние годы перспектива такого урегулирования исчезла, лидеры киприотов-греков, по всей видимости, потеряли представление о своей ”конечной цели” на переговорах, образовалась пустота, в результате чего Эрдоган все больше действует в интересах Турции.

”Эрдогану удалось переломить дискуссию, - сказала Софоклеус Al-Monitor. - Он может открыто говорить о решении, основанном на сосуществовании двух государств, и Республика Кипр, похоже, не способна на это решительно и эффективно реагировать, потому что, скорее всего, само правительство не так ясно понимает, чего оно хочет”. По словам Софоклеус, в рамках решения по сосуществованию двух государств, частичное открытие Вароши и параллельное приглашение киприотам-грекам вернуть собственность создают дополнительные сложности, которые могут разделить граждан в Республике Кипр.

Администрация Республики Кипр намекнула, что подача апелляций в Комиссию по недвижимому имуществу может подорвать более широкие политические переговоры по разделенному острову. ”Есть резолюции ООН, в которых прямо говорится о возвращении изолированного города Вароша под управление ООН, а островной собственности - ее законным владельцам, - сказала Софоклеус. - В течение многих лет считалось, что Вароша и ее собственность каким-то образом когда-нибудь вернутся к киприотам-грекам”. Теперь, когда давние представления оспариваются недавними событиями, киприотам-грекам предстоит трудный выбор в отношении того, как продвигаться вперед в отношении своих имущественных претензий, поскольку они могут столкнуться с возможной негативной реакцией со стороны членов своей общины, если решат отклониться от рекомендаций собственного правительства.