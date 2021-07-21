WADA сообщила об окончании эпопеи с допингом в России

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька прокомментировал текущую ситуацию по борьбе с допингом в России.

"Я считаю, что ситуация в самой России изменилась — конечно, там все ещё есть нарушители антидопинговых правил, как и в любой стране, но мы больше не имеем дела с беспрецедентной системой допинг-поддержки, организованной с помощью правительства, которая когда-то потрясла мир спорта", - цитирует его Чемпионат.com со ссылкой на Rzeczpospolita.

Он отметил, что Россия была наказана, на этом завершилась целая эпопея. "Создана дорожная карта для Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Если они будут подчиняться правилам, а РУСАДА останется независимым от правительства, оно вернется в систему", - пояснил президент WADA.

При этом Банька подчеркнул, что это не вопрос ближайших месяцев.

Напомним, в декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) частично поддержал иск WADA к РУСАДА, лишив российскую организацию статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Российским спортсменам запретили выступать под флагом и гимном страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх вплоть до 16 декабря 2022 года.