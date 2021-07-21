США озвучили детали сделки по проекту "Северный поток-2"

США при выработке сделки с Германией по проекту "Северный поток-2" тесно взаимодействовали с украинскими и польскими властями. Об этом сообщил сегодня представитель госдепартамента высокого ранга.

"В рамках этого процесса мы и наши германские партнеры проводили тесные консультации с Украиной и Польшей, а также другими странами, на которых может отразиться данный проект", - цитирует его РИА Новости.

Американский дипломат также отметил, что Вашингтон учитывал озабоченности и мнения этих стран касательно возможных последствий реализации проекта.

Ранее сегодня заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что США и Германия достигли договоренности по газопроводу "Северный поток-2". "Сегодня мы обнародуем договоренность, которой мы достигли с германским правительством. Я могу предоставить вам здесь ряд деталей", - сказала она.

Напомним, "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Готовность "Северного потока-2" на данный момент составляет 98%.