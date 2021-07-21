Центры поддержки добровольцев появятся Ингушетии и КЧР

В Карачаево-Черкесии и Ингушетии откроют центры поддержки деятельности волонтеров. Об этом сообщили на заседании Совета при полпреде президента России в СКФО в Пятигорске.

Замглавы федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров отметил, что за три года на поддержку таких ресурсных волонтерских центров Северный Кавказ получил более 80 млн рублей, сообщает МК.

Стоит отметить, что в СКФО насчитывается более 400 тыс добровольцев и открыты пять региональных центров их деятельности.