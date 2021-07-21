Украина проведет консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией по вопросу газопровода "Северный поток-2".

"В соответствии со статьей 274 Соглашения об ассоциации с ЕС Украина официально инициирует консультации с Еврокомиссией и ФРГ по "Северному потоку - 2", который угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации Энергетического союза ЕС", - написал он на своей странице в социальной сети Twitter.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что украинский МИД уже направил соответствующие ноты в Брюссель и Берлин.

Ранее сегодня заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что США и Германия достигли договоренности по газопроводу "Северный поток-2". "Сегодня мы обнародуем договоренность, которой мы достигли с германским правительством. Я могу предоставить вам здесь ряд деталей", - сказала она.

Напомним, "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Готовность "Северного потока-2" на данный момент составляет 98%.