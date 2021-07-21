Дагестан представил на МАКС-2021 новый пятиместный вертолет

Кизлярский концерн КЭМЗ представил на Международном авиационно-космическом салоне в Жуковском новый пятиместный вертолет собственной разработки.

Отмечается, что модель предназначена для осуществления пассажирских перевозок с максимальной нагрузкой в 600 кг. Вертолет оборудован самым комфортабельным салоном, сообщает "Махачкалинские известия".

Стоит добавить, что транспорт можно будет применять для патрулирования и туристических путешествий.