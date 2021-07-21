В Грузии одобрили использование Pfizer для подростков

Противокоронавирусная вакцина Pfizer будет доступна в Грузии с 16 лет. Соответствующее изменение внесено в указ "об утверждении правила проведения иммунизации от COVID-19", сообщает 1TV.

Отмечается, что прививки препаратом Pfizer будут делать лицам в возрасте от 16 лет и старше. Курс вакцинации состоит из двух стадий, вторая доза вводится через 21 день после первой.

Напомним, что вакцинация препаратом Pfizer в Грузии стартовала 16 июля. В страну поступила первая партия из 28 тыс доз. Вторая и третья партии окажутся в республике в конце месяца.