Спор о "Северном потоке-2" близок к завершению

Сегодня вечером канцлер ФРГ Ангела Меркель позвонила президенту России Владимиру Путину, чтобы поговорить о "Северном потоке-2" и Украине. Как сообщает пресс-служба Кремля, лидеры удовлетворены приближающимся к завершению строительством газопровода.

Путин отметил последовательную приверженность германской стороны реализации проекта, носящего исключительно коммерческий характер и направленного на укрепление энергобезопасности Германии и Евросоюза. Меркель рассказала об итогах обсуждения ситуации вокруг газопровода в ходе недавних переговоров с президентом США Джозефом Байденом в Вашингтоне. Путин и Меркель также обсудили возможность продления соглашения между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о транспортировке газа через украинскую территорию и после 2024 года.

Между тем, как сообщает Eureporter, ожидается, что в ближайшие дни Соединенные Штаты и Германия объявят о сделке, разрешающей их давний спор по поводу российского газопровода ”Северный поток-2” стоимостью $11 млрд. Джо Байден и Ангела Меркель не смогли урегулировать свои разногласия по поводу подводного трубопровода во время встречи на прошлой неделе, но согласились, что "Москве нельзя разрешать использовать энергию в качестве оружия против своих соседей". Лидеры США и Германии обсудили опасения американцев по поводу того, что трубопровод, строительство которого завершено на 98%, увеличит зависимость Европы от российского газа и может лишить Украину транзитных сборов, которые она взимает за поставляемый через трубопровод газ.

Соглашение предотвратит возобновление отмененных в настоящее время санкций США против Nord Stream 2 AG, компании, занимающейся строительством трубопровода, и ее исполнительного директора. Подробности соглашения пока недоступны, но источники сообщили, что сделка будет включать обязательства обеих сторон по обеспечению увеличения инвестиций в энергетический сектор Украины, чтобы компенсировать любые негативные последствия от нового трубопровода, по которому газ из Арктики будет доставляться в Германию по дну Балтийского моря.

Госдепартамент заявил, что Дерек Чоллет, старший советник госсекретаря Энтони Блинкена, встретится с высокопоставленными должностными лицами украинского правительства в Киеве, чтобы подтвердить стратегическую ценность американо-украинских отношений. Один из источников сообщил, что Соединенные Штаты стремятся к тому, чтобы Украина поддержала ожидаемое соглашение с Германией. В мае администрация Байдена пришла к выводу, что Nord Stream 2 AG и ее генеральный директор допустили действия, которые расцениваются как нарушение санкций. Но Байден отказался от "наказания", чтобы дать время на выработку соглашения и продолжить восстановление связей с Германией, которые были значительно испорчены во время президентства Дональда Трампа.

В дополнение к заверениям Германии о готовности направить поток газа обратно на Украину, если Россия когда-либо прекратит поставки в Восточную Европу, источники сообщили, что соглашение будет включать в себя обязательство обеих стран инвестировать в энергетическую трансформацию Украины, энергоэффективность и энергетическую безопасность. Неизвестно, объявят ли стороны о значительных государственных инвестициях или же они будут стремиться привлечь частные инвестиции на Украину, пишет Eureporter.

Так или иначе, в проекте соглашения Германии и США по газопроводу "Северный поток–2" заложена увязка обеспечения энергобезопасности Украины с новыми санкциями в отношении России, которые сможет ввести ФРГ. Отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, насколько приемлема новая угроза санкций и могут ли они сказаться на реализации проекта, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любая угроза санкций не может быть приемлема, поскольку их может вводить только Совбез ООН: "Наши западные коллеги, прежде всего США и активно перенимающий эти "вредные привычки" Евросоюз, увлекаются санкциями сплошь и рядом… Из того, что "утекло" в средства массовой информации, поражает (если это правда) договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 г. Знать, Германия сильна… Посмотрим, как это будет окончательно оформлено. Никакого удивления у нас не вызвала вторая часть этих слухов (которую, повторю, мы еще должны увидеть в официальном исполнении) о том, что в случае чего, если Россия "будет плохо себя вести" по "Северному потоку-2", Германия и Евросоюз гарантированно будут "наказывать" Российскую Федерацию. Если всё это так, то это печально. Но дождемся результатов".