Госдеп США представит санкции по проекту "Северный поток-2"

Госдеп США в докладе конгрессу в следующем месяце предложит санкционную активность относительно юридических лиц в контексте противодействия "Северному потоку-2". Об этом сегодня в ходе телефонного брифинга заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.

"Мы все еще привержены закону, мы должны в середине августа отчитаться конгрессу, рассмотрим вопросы о санкционной активности относительно юридических лиц", - цитирует его РИА Новости.

По его словам, США оппонируют проекту, но понимают, что остановить его от завершения вряд ли удастся. "Мы прагматичны, наш фокус сейчас - уверенность, что мы сможем противостоять использованию РФ энергии как оружия", - добавил представитель Госдепа.

Ранее сегодня заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что США и Германия достигли договоренности по газопроводу "Северный поток-2". "Сегодня мы обнародуем договоренность, которой мы достигли с германским правительством. Я могу предоставить вам здесь ряд деталей", - сказала она.

Напомним, "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Готовность "Северного потока-2" на данный момент составляет 98%.