В Пентагоне рассказали, успеют ли вывести войска из Афганистана к сентябрю

Министр обороны США Ллойд Остин заявил на брифинге в Пентагоне, что вывод американских войск из Афганистана закончится в конце августа 2021 года.

"Вывод войск продолжается в безопасном режиме и по графику. Мы все еще на пути к завершению его к концу августа", - цитирует его ТАСС.

Глава Пентагона также отметил, что "миссия в Афганистане не закончена", поблагодарил военных за храбрую службу.

Напомним, в середине апреля 2021 года президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане. По состоянию на 21 июля вывод войск США из Афганистана завершен на 95%.