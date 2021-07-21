Зеленский рассказал, чего ждет от встречи с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает содержательной и плодотворной встречи с президентом США Джо Байденом. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Глава украинского государства отметил, что рассчитывает обсудить с главой Белого дома ситуацию на Донбассе.

"Продолжим обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и США - мира в Донбассе <...>, безопасности Украины, энергетики как вызова в сфере безопасности, экономического развития Украины и поддержки реформ", - заявил Зеленский.

Напомним, встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена состоится в Вашингтоне 30 августа.