Мишустин поддержал рублем дамбы в Карачаево-Черкесии

Российское правительство направит 220 млн на создание дамб и укрепление берегов рек в Карачаево-Черкесии, сообщает пресс-служба кабинета министров.

Уточняется, что всего на берегоукрепительные работы в четырех регионах страны поступит более 420 млн рублей. "Четыре российских региона, подверженных паводкам, получат средства на проведение берегоукрепительных работ и строительство дамб. Такие распоряжения подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Общая сумма, выделенная из Резервного фонда правительства на берегоукрепительные работы и строительство дамб в Карачаево-Черкесии, Саратовской, Вологодской и Кемеровской областях, превысит 420 млн рублей.

В частности отмечается, что республика получит 220 млн рублей на укрепление берегов реки Уруп в районе станции Преградная.