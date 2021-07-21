Кремль раскрыл темы беседы Путина и Меркель

Президент России Владимир Путин провел телефонную беседу с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что главы двух стран удовлетворены завершением строительства "Северного потока-2.

"Президент России отметил последовательную приверженность германской стороны реализации данного проекта, носящего исключительно коммерческий характер и направленного на укрепление энергобезопасности Германии и Евросоюза. Ангела Меркель проинформировала об итогах обсуждения ситуации вокруг газопровода в ходе недавних переговоров с Президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. Владимир Путин дал соответствующие комментарии", - говорится в сообщении Кремля.

Подчеркивается, что лидеры государств обсудили возможность продления договоренности между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о транспортировке газа через украинскую территорию и после 2024 года.

Стоит отметить, что во время обсуждения Минских соглашений, Владимир Путин затронул принятый Верховной Радой закон "О коренных народах Украины". "Была также подчеркнута необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями минского комплекса мер" 2015 года", - добавили в Кремле.